В Москве откроют 12 новых КТ-центров для пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Власти столицы откроют дополнительно 12 КТ-центров для борьбы с COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что учреждения будут работать круглосуточно.

"Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, принято решение, что мы открываем дополнительно 12 новых КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов", – рассказала Ракова.

По ее словам, 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают call-центр.

Ранее сообщалось, что московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах. Отмечалось, что в столице благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.

Амбулаторные КТ-центры создавались в Москве на базе городских поликлиник еще в апреле. Исследования, которые там проводятся, позволяют на ранних этапах обнаружить коронавирус и тем самым максимально быстро начать лечение.