В России выявлено 26 683 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во всех регионах России за последние сутки выявлено 26 683 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксирован 5 901 случай (22,1%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось – 6 798 случаев, на Санкт-Петербург – 3 701, на Московскую область – 1 069, на Нижегородскую область – 471, на Карелию – 414, на Свердловскую область – 381, на Архангельскую область – 374, на Красноярский край – 335, на Ростовскую область – 330, на Хабаровский край – 329.

Наименьшие темпы прироста заболевания за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл.

Всего в России коронавирусом заразились 2 269 316 человек. За сутки скончались от инфекции 459 человек, за все время пандемии – 39 527. Выздоровели после лечения за сутки 21 987 человек, за все время – 1 761 457.

Ранее стало известно, что при лечении от коронавируса на дому пациентам стоит пить много воды и чаще лежать на животе, а также соблюдать рекомендации врачей и принимать назначаемые препараты.

Также сообщалось, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. При этом программу реабилитации после коронавируса каждому человеку надо разрабатывать конкретно, в зависимости от того, чем он болел, в каком состоянии и в каком возрасте.

