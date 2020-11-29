В России выявлено 26 683 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во всех регионах России за последние сутки выявлено 26 683 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксирован 5 901 случай (22,1%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось – 6 798 случаев, на Санкт-Петербург – 3 701, на Московскую область – 1 069, на Нижегородскую область – 471, на Карелию – 414, на Свердловскую область – 381, на Архангельскую область – 374, на Красноярский край – 335, на Ростовскую область – 330, на Хабаровский край – 329.
Наименьшие темпы прироста заболевания за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл.
Всего в России коронавирусом заразились 2 269 316 человек. За сутки скончались от инфекции 459 человек, за все время пандемии – 39 527. Выздоровели после лечения за сутки 21 987 человек, за все время – 1 761 457.
Ранее стало известно, что при лечении от коронавируса на дому пациентам стоит пить много воды и чаще лежать на животе, а также соблюдать рекомендации врачей и принимать назначаемые препараты.
Также сообщалось, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. При этом программу реабилитации после коронавируса каждому человеку надо разрабатывать конкретно, в зависимости от того, чем он болел, в каком состоянии и в каком возрасте.
В мире продолжают вводить меры против коронавируса
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