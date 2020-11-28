Врач рассказала, как преодолеть коронавирус в домашних условиях

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При лечении от коронавируса на дому пациентам стоит пить много воды и чаще лежать на животе, считает врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

По ее словам, в первую очередь, необходимо соблюдать рекомендации врачей, принимать назначаемые препараты.

"Мы знаем, что для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2–2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье. Не забывайте про фрукты, богатые витамином C", – приводит Агентство "Москва" слова Мясниковой.

Кроме того, лежание на животе увеличивает насыщение крови кислородом, отмечает врач. По ее словам, дыхательный объем легких уменьшается, если человек лежит на спине.

"Идеальное положение – это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортней, легкие расправляются", – подчеркнула Мясникова.

При этом полным людям, которым на животе лежать трудно, она порекомендовала переворачиваться на бок. По информации специалиста, такая прон-позиция способна повышать показатель насыщения крови кислородом на 2–3 единицы.

Также Мясникова обратила внимание на значимость дыхательной гимнастики.

"Сначала дыхательная гимнастика должна быть минимальная. По мере стабилизации состояния и улучшения самочувствия упражнения можно усложнять. Конкретные рекомендации по комплексу упражнений дает лечащий врач. На этапе выздоровления необходимо исключить серьезные физические нагрузки, больше отдыхать", – заключила Мясникова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой.

Он подчеркнул, что у многих людей после COVID-19 наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких. По этой причине йоговское дыхание он назвал универсальным способом.

