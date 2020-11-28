Врач рассказала, как преодолеть коронавирус в домашних условиях

Фото: depositphotos/serezniy
При лечении от коронавируса на дому пациентам стоит пить много воды и чаще лежать на животе, считает врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.
По ее словам, в первую очередь, необходимо соблюдать рекомендации врачей, принимать назначаемые препараты.
"Мы знаем, что для того, чтобы снизить температуру, организм должен испарить жидкость. При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питье. Если в норме человек употребляет около 2–2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить ее количество и добавить витаминизированное питье. Не забывайте про фрукты, богатые витамином C", – приводит Агентство "Москва" слова Мясниковой.
Кроме того, лежание на животе увеличивает насыщение крови кислородом, отмечает врач. По ее словам, дыхательный объем легких уменьшается, если человек лежит на спине.
"Идеальное положение – это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортней, легкие расправляются", – подчеркнула Мясникова.
При этом полным людям, которым на животе лежать трудно, она порекомендовала переворачиваться на бок. По информации специалиста, такая прон-позиция способна повышать показатель насыщения крови кислородом на 2–3 единицы.
Также Мясникова обратила внимание на значимость дыхательной гимнастики.
"Сначала дыхательная гимнастика должна быть минимальная. По мере стабилизации состояния и улучшения самочувствия упражнения можно усложнять. Конкретные рекомендации по комплексу упражнений дает лечащий врач. На этапе выздоровления необходимо исключить серьезные физические нагрузки, больше отдыхать", – заключила Мясникова.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что для того, чтобы избавиться от последствий коронавируса, переболевшим надо заниматься йоговской дыхательной гимнастикой.
Он подчеркнул, что у многих людей после COVID-19 наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких. По этой причине йоговское дыхание он назвал универсальным способом.
Специалист рассказал о последствиях коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: