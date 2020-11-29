Пульмонолог перечислила, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Названы случаи, в которых невозможно лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях. Их перечислила пульмонолог Анна Власова.

Как сообщает "Вечерняя Москва", главной опасностью при заболевании коронавирусом является пневмония. Врач подчеркнула, что даже в некоторых случаях бессимптомного течения COVID-19 пациенту может понадобиться госпитализация.

Власова посоветовала не пренебрегать обследованием легких. Она отметила, что лечиться дома допустимо только при одностороннем поражении органа. В свою очередь, двустороннее поражение может стать причиной острого респираторного дистресс-синдрома.

"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение", – заявила Власова.

Врач попросила переболевших COVID-19 сделать дополнительные обследования легких. Своевременная диагностика снизит риск возникновения опасных осложнений, таких как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и сахарный диабет.

"Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму – периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", – подчеркнула специалист.

Ранее врач-инфекционист Мария Мясникова рассказала, как преодолеть коронавирус в домашних условиях. В первую очередь необходимо соблюдать рекомендации врачей и принимать назначаемые препараты.