Пульмонолог перечислила, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома

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Названы случаи, в которых невозможно лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях. Их перечислила пульмонолог Анна Власова.
Как сообщает "Вечерняя Москва", главной опасностью при заболевании коронавирусом является пневмония. Врач подчеркнула, что даже в некоторых случаях бессимптомного течения COVID-19 пациенту может понадобиться госпитализация.
Власова посоветовала не пренебрегать обследованием легких. Она отметила, что лечиться дома допустимо только при одностороннем поражении органа. В свою очередь, двустороннее поражение может стать причиной острого респираторного дистресс-синдрома.
"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение", – заявила Власова.
Врач попросила переболевших COVID-19 сделать дополнительные обследования легких. Своевременная диагностика снизит риск возникновения опасных осложнений, таких как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и сахарный диабет.
"Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму – периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам", – подчеркнула специалист.
Ранее врач-инфекционист Мария Мясникова рассказала, как преодолеть коронавирус в домашних условиях. В первую очередь необходимо соблюдать рекомендации врачей и принимать назначаемые препараты.
Специалист рассказал о последствиях коронавируса
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