Британские вирусологи рассказали об эффективности "Спутник V"

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Британские вирусологи назвали причины, которые позволяют говорить об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Специалисты дали интервью канадскому телеканалу CBC. Они высоко оценили сообщения о том, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины показал эффективность в 91,4%.

"Данные соответствуют о том, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин", – выразил мнение профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс.

Эванс подчеркнул, что показатели "Спутник V" и других вакцин свидетельствуют об эффективности препаратов против болезни.

"Я не вижу причин сомневаться в этом (результатах. - Прим. Ред.) <...> Я думаю, что это будет полезная вакцина ("Спутник V". – Прим. Ред.)", – сказал профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс.

В эфире телеканала отмечалось, что высокие оценки вирусологов обусловлены целым рядом успешных показателей метода аденовирусной доставки российского препарата.

По словам профессора Эванса, положительные результаты других фармацевтических компаний позволяют думать, что вакцина РФ будет действовать эффективно.

"Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью, что намного больше, чем у нас когда-либо было в плане создания вакцины против ВИЧ или малярии", – пояснил Эванс.

Ранее ВОЗ выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщала помощник гендиректора организации Марианджело Симао.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.