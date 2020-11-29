Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 295 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 411 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в столице выявлено 6 798 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди выявленных новых заболевших COVID-19 около 42,8% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 30,7%.

Около 11,6% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 3,7% из них старше 80 лет. Еще 11,2% из числа заболевших – дети. В Оперштабе напомнили о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксирован 5 901 случай (22,1%). Всего в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев коронавирусной инфекции.

