Роспотребнадзор напомнил рекомендации при сдаче теста на коронавирус

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В Роспотребнадзоре напомнили рекомендации, необходимые при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

В частности, специалисты посоветовали не сдавать тест сразу после еды. Отмечается, что в этом случае в пробирке с анализами может оказаться недостаточное количество частиц инфекции, что даст ложный результат тестирования.

"То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3–4 часов после последнего приема пищи", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Также специалисты заявили, что любые очищающие средства для полости рта способны снизить количество вируса в мазке. Это касается и применения зубной пасты перед тестированием, уточнили в ведомстве.

"Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину", – пояснили эксперты.

Таким образом, специалисты советуют не есть, не пить, не чистить зубы и не полоскать горло за три часа до процедуры тестирования. Не стоит также использовать жевательную резинку и курить сигареты.

"Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа", – заключили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве дополнительно посоветовали за два дня до тестирования отказаться от алкоголя.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что геном коронавируса в России мутировал незначительно. Специалисты изучили полные геномы 1 215 изолятов вируса, выделенных в разное время на территории РФ.