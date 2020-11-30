Еще 5 073 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице еще 5 073 пациента вылечились от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Ранее стало известно, что в столице откроют дополнительно 12 КТ-центров для борьбы с COVID-19. Учреждения будут работать круглосуточно.

Как сообщил Сергей Собянин, меры по коронавирусу пока позволяют избегать локдауна. В то же время он подчеркнул, что еще рано говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости, поскольку система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой.

