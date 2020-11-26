Столичные власти не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь

18:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не планируется, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли", – отметил мэр.
Собянин выразил надежду, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой.
Мэр отметил, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса, но ситуация с каждым днем становится все более и более напряженной.
Также мэр сообщил, что в городе запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. При этом Собянин уточнил, что лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Москве достаточно.
В Москве за последние сутки выявили 6 075 случаев коронавируса. В городе госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: