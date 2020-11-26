Столичные власти не планируют закрывать метро в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не планируется, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь. Пока мы таких решений не приняли", – отметил мэр.

Собянин выразил надежду, что у москвичей будет возможность свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой.

Мэр отметил, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса, но ситуация с каждым днем становится все более и более напряженной.

Также мэр сообщил, что в городе запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. При этом Собянин уточнил, что лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в Москве достаточно.

В Москве за последние сутки выявили 6 075 случаев коронавируса. В городе госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.