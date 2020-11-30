В ВОЗ заявили о начале формирования у россиян иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У россиян постепенно растет уровень иммунитета к коронавирусу, однако его недостаточно для победы над пандемией. Для остановки распространения COVID-19 необходима вакцинация, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Роспотребнадзор и другие исследовательские институты и органы ведут серологические исследования. Мы не можем говорить обо всем населении, поскольку там представлена репрезентативная выборка, согласно которой уровень иммунитета растет, но он еще недостаточен, чтобы остановить вирус", – передает слова Вуйнович ТАСС.
Она также отметила, что делать ставку на такие данные было бы неверно, поскольку рост иммунитета необходимо поддержать при помощи вакцины.
Ранее ВОЗ выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Препарат может быть включен в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
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