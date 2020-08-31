Врач предупредила об опасности ночных судорог

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Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что непродолжительные ночные судороги не представляют для человека опасности, в отличие от частых, которые могут указывать на неврологические заболевания.

"Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это однократное или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня. Лечить это не надо", – объяснила Царева в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что миоклонию часто путают с синдромом беспокойных ног, вызывающее желание совершить движение ночью в расслабленном состоянии. По словам невролога, спровоцировать синдром может неправильное питание, в том числе кофе, чай и энергетики.

"Люди с синдромом беспокойных ног, отказываясь от кофеина, решают свои проблемы, если это легкая степень", – уточнила сомнолог.

При этом она подчеркнула, что в других случаях, когда сокращение мышц происходит более одного-двух раз и не помогает диета, нужно проводить дополнительные обследования. По ее словам, такие симптомы могут говорить о неврологическом заболевании.

Ранее врач-невролог Светлана Кузнецова рассказала об опасных последствиях подергивания глаза. По ее словам, непроизвольное подергивание глаза (миокимия) может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма.

По мнению специалиста, миокимия может быть связана с неврологическими заболеваниями, предупреждать о дефиците в организме микроэлементов и витамина В, а также может быть следствием чрезмерного стресса и аллергии.

