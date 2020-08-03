Невролог рассказала о причинах лунатизма

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Ночная ходьба, а также другие проявление лунатизма – неосознанных действий во время сна, происходят в фазе глубокого медленного сна, рассказала невролог высшей категории, специалист клинико-диагностического центра Светлана Кузнецова

По ее словам, во сне человек способен неосознанно убираться в квартире, одеваться, и даже готовить, что особенно опасно. Длительность действий при лунатизме длится от нескольких секунд до полутора часов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалистами выделено две формы лунатизма: легкая и тяжелая. При первой люди чаще всего сидят на кровати, что-то невнятно говорят, а после просто засыпают.

Тяжелая форма характеризуется чрезмерной активностью во сне. Человек может даже пытаться выйти из дома.

"Чаще всего лунатизму подвержены дети от 4 до 16 лет. Как правило, это заболевание передается по наследству. Если же признаки и эпизоды лунатизма проявляются во взрослом возрасте, то это следствие хронической усталости, постоянного стресса и бессонницы. Признаками заболевания являются застывший взгляд и сужение зрачков, разговоры во сне, любые непроизвольные движения и действия во сне", – рассказала Кузнецова.

Медик отечает, что причинами лунатизма во взрослом возрасте могут стать психосоматические расстройства, длительное лечение психостимуляторами, снотворными и седативными препаратами, эпилепсия, мигрень, острые приступы бронхиальной астмы, недостаток магния в организме, неврозы и панические атаки, злоупотребление спиртными напитками и наркотиками, а также злокачественные образования головного мозга.

При обнаружении признаков лунатизма более, чем два раза в месяц, необходимо обратиться к специалисту.

"Для диагностики лунатизма проводят ряд исследований, в том числе МРТ головного мозга, электрокардиограмму, полисомнографию. Комплексное лечение должно выполняться только при участии специалистов, поскольку при проведении диагностических исследований важно исключить органические патологии нервной системы", – отметила невролог.

В качестве предупреждения последствий лунатизма в квартире, где проживает человек с таким заболеванием, рекомендуется закрывать двери на ключ, на окна устанавливать решетки. На ночь отключать бытовые приборы, прятать все колюще-режущие предметы. При этом, важно следить за режимом "лунатика", чтобы он полноценно высыпался.

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