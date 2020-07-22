Невролог рассказала, как справиться со стрессом

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Психиатр, невролог Ольга Котова заявила, что много еды и алкоголя не помогут справиться со стрессом. В интервью радио Sputnik она поделилась советами, помогающими людям в напряженных ситуациях.
Психотерапевт подчеркивает, что одним из профессиональных методов психотерапии является отвлечение от внутренних эмоций на что-то внешнее. "Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала – условно красные или деревянные", – рассказывает Котова.
Ко всему прочему, преодолеть стресс помогают тактильные ощущения. "Есть специальные игрушки-антистресс. Они наполнены шариками. Вы переключаетесь, перебирая руками мелкие частички", – отметила невролог.
Однако, по ее словам, если случается слишком острый стресс, то без медикаментозной терапии, возможно, с ним не совладать.
Одни из наиболее популярных методик в подавлении стресса, среди которых еда и алкогольные напитки, не являются эффективными, обращает внимание Котова. "Это опасный и нехороший путь. Алкоголь – естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены", – предупреждает психиатр.
В связи с чем привычка много есть может закрепиться, и это приведет к набору лишнего веса, говорит специалист.
Ранее психолог рассказала, сколько длится послеотпускной стресс. Специалист отметила, что для более легкой адаптации нужно включать в повседневную жизнь привычки, приобретенные за время отпуска.
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