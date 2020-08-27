Специалисты назвали неожиданные причины головной боли

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Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире канала "Россия 1" о неожиданных причинах головной боли.

По их словам, боль может возникнуть из-за употребления алкоголя. Все дело в токсинах, которые содержатся в таких напитках. Также сосудорасширяющим действием обладает этанол.

Кроме того, эксперты отмечают, что переработанное красное мясо также может вызвать головную боль. Для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают и другие реакции.

Болевые ощущения возникают и при недостатке сна. В ночное время лимфатическая система мозга должна нормально функционировать. Если она не справляется с задачей "очистки" от токсических веществ, боль может начать беспокоить человека с самого момента пробуждения.

Ранее специалисты рассказали, что медицинский массаж определенных участков тела может улучшить кровоснабжение головного мозга. Это в свою очередь улучшит его работу и общее состояние человека.