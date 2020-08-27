Психолог рассказала о полезном недосыпе

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Недосыпание может быть полезно для организма, так как оно помогает мобилизоваться в экстренной ситуации. Клинический психолог Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik сказала, что не стоит злоупотреблять подобным приемом.

В том случае, когда требуется решить сложную проблему, уменьшение часов сна приведет к активной деятельности мозга. Активизация связана с тем, что организм находится в состоянии стресса, после чего в голове человека могут появиться решения для сложных задач.

"При остром стрессе идет подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем", – рассказывает психолог.

Однако Сулейманова предупреждает, что взбодрить мозг подобным образом и получить нужный результат на постоянной основе не получится.

"Надо учитывать один очень важный момент – бессонница активизирует состояние острого стресса. Если он будет продолжаться очень долго, то это может перейти в стадию хронического стресса", – обращает внимание она. В данной ситуации не будет возможности дальше поддерживать и управлять проектами, ранее организованными при недосыпе, заключила специалист.

Ранее был назван способ улучшить работу мозга без лекарств. Отмечается, что нарушение мозгового кровообращения может вызывать головные боли, проблемы с памятью, быть причиной пониженной скорости реакции, невозможности сосредоточиться, спутанности сознания.