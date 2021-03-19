Эксперт ВОЗ посоветовала россиянам весной есть овощи, больше двигаться и носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперт ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС посоветовала россиянам весной добавить в рацион больше фруктов и овощей, вести активный образ жизни и не забывать о гигиене.

"Во-первых, надо ответственно себя вести по отношению к собственному здоровью. Мы сами можем очень много сделать для своего здоровья без больших затрат: это здоровая еда – фрукты, овощи пять раз в день, меньше сахара, меньше соли, даже в переработанных продуктах, прогулки", – заявила Вуйнович.

Она добавила, что отказываться от масок рано. Все прежние рекомендации по гигиене необходимо соблюдать.

Вуйнович уточнила, что, хоть организму сейчас особенно требуются витамины, принимать их можно лишь по назначению врача. При этом многие и так остаются доступными. Например, чтобы в организме было достаточно витамина D, необходимо регулярно находиться на солнце.

"Самое главное, беречь себя от коронавируса, стараться быть физически активными – это даже необязательно спорт. Если вы едете на метро на работу, выйдете на одну станцию раньше. Если вы ежедневно будете проходить по 10 тысяч шагов, это будет нормально", – подчеркнула эксперт.

Представитель ВОЗ отметила, что особенно важна физическая активность для детей.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с последствиями магнитных бурь. Важно высыпаться, чаще гулять и сохранять хорошее настроение.