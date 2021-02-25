Терапевт рассказал, как справиться с последствиями магнитных бурь

Фото: depositphotos/undrey

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказала, как могут отразиться на состоянии организма человека магнитные бури. Она также объяснила, как обеспечить хорошее самочувствие на этот период.

В марте на Земле ожидаются три магнитные бури. 1 марта прогнозируется одна слабая магнитная буря. Еще две ожидаются 18 и 19 марта. Более того, магнитосфера Земли будет возбужденной 2 марта, 6 марта, 12–13 марта, 15 марта и 20 марта.

"К любым капризам погоды организм практически здорового человека готов. Но в группе риска могут оказаться те люди, у которых есть какие-то хронические заболевания сердца и сосудов: это люди, страдающие гипертонической болезнью, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, люди, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания", – рассказала Романенко.

У этих людей в период непогоды, в том числе и во время магнитных бурь, могут возникать определенные сосудистые реакции, объясняет терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Реакции могут быть по гипотоническому типу и по гипертоническому типу. Одни будут жаловаться на повышение давления, сердцебиения, аритмию, головокружения, какое-то возбуждение. Другие, наоборот, будут испытывать чувство апатии, понижение давления, замедление частоты сердечных сокращений.

По словам специалиста оба типа реакций одинаково негативно воспринимаются организмом: портится настроение, снижается работоспособность, нарушается сон, страдает аппетит.

В качестве общей рекомендации на период магнитных бурь Романенко посоветовала в первую очередь достаточно высыпаться, качественно и правильно питаться, не употреблять алкоголь и сверхтонизирующие напитки, ограничить употребление чая и кофе.

"Кроме того, прогулки, водные процедуры, хорошее настроение – все это помогает переживать капризы погоды, в том числе и магнитные бури", – добавила терапевт.

Что касается людей с хроническими заболеваниями, им врач рекомендовала держать под рукой препараты "скорой помощи", которые помогут оперативно снизить или поднять давление, облегчить дыхание в случае сильного ухудшения состояния.

Ранее метеозависимых людей предупредили о нарушениях сна, которые могут возникнуть из-за перепадов атмосферного давления. Перепады могут способствовать увеличению вязкости крови, движение которой в капиллярах замедляется. В эритроцитах падает содержание кислорода. Все это приводит к скачкам артериального давления и нарушениям сна.

В свою очередь, доктор медицинских наук Светлана Жабоева рассказала, что здоровый сон очень важен для профилактики старения кожи. Вероятность отеков снизится, если будет хороший отток лимфы и крови в шее.

По словам врача, спать нужно не менее семи часов, при этом лучше раньше ложиться и раньше вставать, чтобы сон соответствовал "ритмам восхода и захода солнца".