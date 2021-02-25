Врач назвал неожиданное последствие перепадов атмосферного давления

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Доктор медицинских наук Юрий Гурфинкель рассказал, что у метеозависимых людей могут возникнуть нарушения сна из-за перепадов атмосферного давления. Специалист рекомендует им ограничить физическую и умственную активность во время резких изменений погоды, сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что к 60 годам адаптационные возможности начинают угасать. Все это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.

Гурфинкель рассказал, что перепады могут способствовать увеличению вязкости крови, движение которой в капиллярах замедляется. В эритроцитах падает содержание кислорода.

"Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна. Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна", – пояснил он.

Кроме снижения нагрузок, специалист порекомендовал склонным к метеореакциям людям иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу. Оно будет примерно на 10 миллиметров ниже средних многолетних значений.