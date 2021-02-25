Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу

Плохая новость для метеозависимых москвичей. В субботу жителей столицы ждет экстремально низкое атмосферное давление. Оно будет примерно на 10 миллиметров ниже средних многолетних значений и на 30 миллиметров меньше, чем было, например, 23 февраля.

Врачи советуют метеочувствительным в такие дни снизить физические нагрузки и почаще измерять давление. А людям с достаточно крепким здоровьем, говорят медики, не стоит делать особый акцент на погоде, так как слишком большое внимание может привести к метеоневрозу. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.