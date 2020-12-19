"Сеть": российский биолог провел видеоэкскурсию по берлоге белого медведя

Российский биолог провел видеоэкскурсию по берлоге белого медведя.

Жилище удивляет теснотой. Однако жизни исследователя ничего не угрожает. Животное покинуло убежище и уже не вернется туда.

Самые интересные кадры – в программе "Сеть".