2020 год может стать одним из самых жарких в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты полагают, что 2020 год может стать одним из трех самых жарких годов в истории. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН.
В пресс-релизе отмечается, что это десятилетие также может стать самым теплым в истории.
"Климатические изменения продолжили свой необратимый ход", – отмечают в ВМО.
Подчеркивается, что ограничительные меры, предпринятые из-за коронавируса, не повлияли на концентрацию парниковых газов – их количество в атмосфере продолжает увеличиваться. Кроме того, исследователи регистрируют новые экстремальные температуры как на суше, так и в море.
В ВМО напомнили о бушевавших в Австралии, Сибири и США пожарах, большом количестве ураганов, наводнениях.
Генсекретарь ВМО Петтери Таалас напомнил, что властям стоит прилагать больше усилий для снижения количества выбросов парниковых газов.
Ранее ученые из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая заявили, что за минувшие 260 лет в Центральной Азии значительно усугубились масштабы тепловых аномалий. Исследователи выяснили, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века.
Пандемия коронавируса усугубила климатические катастрофы
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