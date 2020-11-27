Ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении

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Ученые из Германии и Швейцарии опровергли миф о том, что глобальное потепление задерживает наступление осени, говорится в журнале Science.

"Десятилетиями мы полагали, что период вегетации у деревьев увеличивается, а опадение листьев происходит позже. Однако новое исследование показывает, что из-за ускорившегося роста деревьев листья опадают раньше", – заявил ученый Томас Кроутер.

Специалист подчеркнул, что результаты исследования в том числе указывают на то, что из-за глобального потепления к концу века наступление осени может произойти на несколько дней раньше.

Исследователи выразили надежду, что их открытие поможет специалистам выработать новые меры по борьбе с последствиями глобального потепления.

Ранее ученые из шести стран создали непрерывный график глобальных температур, который отображает изменение климата от начала кайнозоя до наших дней. Специалистам удалось изучить изотопные отношения кислорода и углерода в карбонатном материале раковин фораминифер, сохранившихся в донных отложениях.

Ученые восстановили параметры температуры и содержание углекислого газа в атмосфере. Данные они сопоставили с вариациями орбиты Земли. Специалисты отметили, что сейчас население Земли живет в умеренно теплую фазу этого ледникового мегапериода, называемую голоценом.

