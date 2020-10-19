Таяние вечной мерзлоты может стать причиной мощных цунами на Аляске

17:17
Фото: ТАСС/Thomas Sbampato via www.imago-images.de
Ученые рассказали о том, что таяние вечной мерзлоты на Аляске может стать причиной разрушительных цунами. Об этом сообщил The Guardian.
Исследователи нашли связь между потеплением и оползнями, что несет в себе угрозу для городов и туристических достопримечательностей. Именно таяние льдов может стать причиной разрушения горных пород.
Особое внимание ученых привлек склон фьорда Барри Арм, в районе которого оползни начались еще в прошлом веке. Однако с годами эти процессы ускоряются. В случае обрушения оползня на фьорд возможен удар по кораблям. Исследователи считают, что волна может затопить очень популярное туристическое направление.
В 2015 году подобный оползень вызвал цунами, срезавшее лес почти на 200 метров вверх по склонам фьорда Таан.
"Когда климат меняется, ландшафту требуется время, чтобы приспособиться. Если ледник отступает очень быстро, он может застать окружающие склоны врасплох и они провалятся", – отметил геолог Бретвуд Хигман.
Ранее стало известно, что из-за таяния вечной мерзлоты в Заполярье начали подниматься гробы. Ландшафт архипелага Шпицберген в последние годы претерпевает значительные изменения, и следующие оползни могут завалить кладбище, либо могилы просто съедут в реку или на дорогу.
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