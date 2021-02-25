Врач рассказала, как правильно спать, чтобы хорошо выглядеть

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Доктор медицинских наук Светлана Жабоева рассказала в интервью радио Sputnik о правилах, которых следует придерживаться во время сна, чтобы хорошо выглядеть.
По ее словам, здоровый сон очень важен для профилактики старения кожи. Вероятность отеков снизится, если будет хороший отток лимфы и крови в шее.
"Подушка может быть любая, но ее высота должна быть не меньше половины размера плеча. Спать нужно в удобной позе, но не лицом в подушку", – пояснила специалист.
По словам Жабоевой, продолжительность сна влияет на состояние кожи.
"Сон должен быть не менее семи часов. Ложиться лучше раньше и вставать тоже, чтобы соответствовать ритмам восхода и захода солнца", – сказала она
Кроме того, может навредить красоте и большое количество жидкости перед сном. Специалист также рекомендует наносить кремы хотя бы за полчаса до сна, чтобы они успели впитаться в кожу.
Ранее ученые из Университета Оулу в Финляндии оценили влияние хронотипов на эффективность в работе и состояние здоровья в старости. Специалисты в ходе десятилетнего исследования выяснили, что "совы" примерно в два раза менее эффективны на работе, чем "жаворонки".
"Доктор 24": сон
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