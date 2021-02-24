Ученые сравнили эффективность в работе "сов" и "жаворонков"

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Ученые из Университета Оулу в Финляндии оценили влияние хронотипов на эффективность в работе и состояние здоровья в старости. Специалисты в ходе десятилетнего исследования выяснили, что "совы" примерно в два раза менее эффективны на работе, чем "жаворонки", сообщается в журнале Occupational & Environmental Medicine.

В исследовании участвовали 12 058 детей – 6 169 мальчиков и 5 889 девочек, которые родились в Финляндии в 1966 году. Когда им исполнилось по 46 лет, они прошли опрос, в котором описали результаты своей трудовой деятельности, состояние здоровья, а также рассказали об образе жизни. Благодаря этим данным специалисты сделали вывод об их естественном хронотипе.

В окончательный анализ вошли 2 672 мужчины и 3 159 женщин, по которым была полная информация. По состоянию на 2012 год все они работали. Следующие четыре года за ними наблюдали, чтобы узнать, кто из них прекратил работать и вышел на пенсию по инвалидности. За это время 84 человека вышли на пенсию по инвалидности, а 17 человек умерли.

Доли "жаворонков", промежуточного хронотипа и "сов" составили соответственно 46, 44 и 10% среди мужчин и 44, 44 и 12% среди женщин. "Совы" получили худшие оценки по всем параметрам, которые были связаны со сном и здоровьем. Они чаще "жаворонков" жаловались на проблемы со сном, а также дольше оставались без семьи и работы.

Кроме того, у "сов" был выше риск выйти досрочно на пенсию по инвалидности.

Ученые отмечают, что ключевая проблема "сов" заключается в недосыпе. Специалисты подчеркнули, что в большей степени хронотип закладывается на генетическом уровне. Однако также влияние оказывает график работы, распорядок дня и другое.

Поэтому авторы исследования призывают не менять свой хронотип, а подстроить режим дня так, чтобы можно было регулярно высыпаться.

Ранее специалисты Калифорнийского университета сообщили, что поздний отход ко сну может быть обусловлен определенной генетической аномалией. В ходе генетического анализа ученые нашли мутацию криптохромов – одного из четырех типов белков, которые отвечают за биоритмы человека. Гены криптохрома включены в состав комплекса из регулирующих белков CLOCK и BMAL1. Мутация белка нарушает связь с блоком CLOCK:BMAL1, и, как следствие, меняются биоритмы.

Кроме того, американские ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в Филадельфии выяснили, как проявляется разница между женскими и мужскими биоритмами. Тесты оценивали рабочую память, внимание, усилия, настроение и сонливость людей и животных, одновременно проводились гормональные замеры.