Врач рассказала, можно ли глотать жвачку

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская в интервью программе "Доктор 24" развеяла популярные мифы о жевательной резинке. По словам эксперта, не стоит использовать ее для борьбы с неприятным запахом изо рта.
"Когда мы едим жвачку и надеемся, что запах скроется, мы часто себя обманываем, мы пытаемся избежать неприятного запаха вместо того, чтобы пойти к доктору. Неприятный запах изо рта – серьезный симптом различных заболеваний: стоматит, пародонтоз, вполне возможна хеликобактерная инфекция желудка, что очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка", – рассказала Будаковская Москве 24.
А вот глотать жвачку, по словам доктора, абсолютно безопасно. "Жвачка мягкой консистенции, ее компоненты действительно не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и выходят транзитом естественным путем", – объяснила эксперт.
Вместе с тем Будаковская отметила, что нельзя использовать жвачку больше 10 минут. Из-за этого можно не только лишиться пломбы, но и спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Ранее сообщалось, что регулярное употребление хлебобулочных изделий не приводит к ожирению, заявила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, сообщает Агентство "Москва".
Она отметила, что к проблемам с весом приводит не хлеб, а несбалансированное питание.
"Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями для которых калорийность в среднем составляет 400-500 ккал, а то и выше", – уточнила Костюченко.
Специалист добавила, что употребление хлеба благотворно влияет на профилактику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. По ее словам, наличие хлеба в рационе способствует сохранению здоровья.
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