Эксперт развеяла популярный миф о хлебе

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Регулярное употребление хлебобулочных изделий не приводит к ожирению, заявила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что к проблемам с весом приводит не хлеб, а несбалансированное питание.

"Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями для которых калорийность в среднем составляет 400-500 ккал, а то и выше", – уточнила Костюченко.

Специалист добавила, что употребление хлеба благотворно влияет на профилактику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. По ее словам, наличие хлеба в рационе способствует сохранению здоровья.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть на завтрак. По ее словам, организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна. А при употреблении бутербродов ему приходится переваривать тяжелую пищу.

Также вредным продуктом Дюваль считает кофе.

По ее мнению, данный напиток придает бодрость только на короткий промежуток времени. Кроме того, он может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.

