В Покровском парке началась реконструкция прудов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реконструкции прудов в Покровском парке на юге столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Дорожный пруд общей площадью 1,9 гектара объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что в последний раз реконструкцию проводили в 2008–2009 годах. С того момента на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период.

"Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию", – пояснил заммэра.

По его словам, до конца будущего года планируется реконструировать Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды.

В рамках работ специалисты очистят дно и сделают его песчаным, сформируют ложе, укрепят береговую линию щебнем и галькой, в местах притока воды создадут несколько зон биоплато, где высадят около 32 тысяч растений.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве с начала текущего года привели в порядок 15 водоемов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, благоустроили прилегающую территорию.

До этого сообщалось, что в Москве началась реконструкция Алтуфьевского пруда. Отмечалось, что завершить работы планируют в 2023 году.



"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Алтуфьевского пруда завершат в 2023 году

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