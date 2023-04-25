14:42Город
Реконструкцию трех набережных Москвы завершат в этом году
Фото: Максим Денисов
В этом году в столице планируется завершить реконструкцию трех набережных, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, набережная Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК готова уже на 90%. Работы на Крутицкой набережной, от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной, и на Симоновской, от Крутицкой набережной до жилого комплекса "РиверСкай", выполнены наполовину.
Загрутдинов напомнил, что всего в рамках Адресной инвестиционной программы в столице благоустроят 10 набережных. В период с 2024 по 2026 год должно завершиться строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", а также Симоновской набережной, от ЖК "РиверСкай" до ТТК.
Кроме того, скоро начнутся работы на набережных в Нагатинской пойме и Сабурове. Контракты на проектирование и строительство должны заключить в третьем или четвертом квартале 2023 года.
В апреле на западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной. Для москвичей появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Кроме того, в результате реализации проекта увеличится длина пеших маршрутов почти на три километра.
Работы будут проводиться одновременно на всей протяженности Воробьевской набережной. Для безопасности пешеходов специалисты установили ограждения и разместили информационные баннеры. В данный момент убирается старое дорожное покрытие, а также прокладывается кабельная канализация, куда будут убраны воздушные провода.
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