Реконструкцию трех набережных Москвы завершат в этом году

Фото: Максим Денисов

В этом году в столице планируется завершить реконструкцию трех набережных, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, набережная Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК готова уже на 90%. Работы на Крутицкой набережной, от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной, и на Симоновской, от Крутицкой набережной до жилого комплекса "РиверСкай", выполнены наполовину.

Загрутдинов напомнил, что всего в рамках Адресной инвестиционной программы в столице благоустроят 10 набережных. В период с 2024 по 2026 год должно завершиться строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П. Н. Фоменко", а также Симоновской набережной, от ЖК "РиверСкай" до ТТК.

Кроме того, скоро начнутся работы на набережных в Нагатинской пойме и Сабурове. Контракты на проектирование и строительство должны заключить в третьем или четвертом квартале 2023 года.

В апреле на западе Москвы стартовало благоустройство Воробьевской набережной. Для москвичей появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Кроме того, в результате реализации проекта увеличится длина пеших маршрутов почти на три километра.

Работы будут проводиться одновременно на всей протяженности Воробьевской набережной. Для безопасности пешеходов специалисты установили ограждения и разместили информационные баннеры. В данный момент убирается старое дорожное покрытие, а также прокладывается кабельная канализация, куда будут убраны воздушные провода.