Собянин пригласил москвичей на спортивные площадки ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ стартовал новый спортивный сезон, в течение которого для горожан будет работать множество площадок для занятий спортом. О том, какими активностями можно заняться на территории выставки в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Для любителей активного образа жизни на выставке открыто множество площадок для игр и работают спортивные клубы. Можно выбрать как индивидуальные, так и командные занятия", – написал мэр.

Так, в районе павильонов 57 и 58 посетители выставки могут сыграть в бадминтон или настольный теннис. Доступны и две воркаут-площадки: рядом со входом в Ботанический сад и у стадиона в парке "Останкино". В последнем с 15 мая заработают открытые грунтовые корты для игры в большой теннис. Кроме того, в строении 574, за павильоном 57, для посетителей работают раздевалки и зона отдыха.

Заниматься спортом на ВДНХ можно не только самостоятельно – для посетителей проводят коллективные занятия, также работают спортивные клубы. Например, по воскресеньям с 11:00 до 13:00 в строении 574 проходит китайская гимнастика цигун. Там же по выходным проводят йогу, растяжку и танцевальные тренировки.

Для любителей лакросса в парке "Останкино" работает специальный клуб. Он проводит занятия в вечерние часы по понедельникам и субботам. Там же по средам и пятницам можно присоединиться к командным занятиям по фрисби.

На ВДНХ работает и клуб традиционной русской игры кила. Она представляет из себя игру в мяч с элементами единоборства. Занятия по ней проходят каждое воскресенье с 10:00 до 12:00 на площадке для мини-футбола рядом с Мичуринским садом.

А с 18 мая на площадке рядом с павильоном 27 начнет работать клуб по игре в лапту. В свободное от занятий время все желающие могут сыграть там в мини-футбол, стритбол или баскетбол.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичных парках к лету подготовили больше 350 спортивных площадок. Причем 150 площадок оборудованы тренажерами, а на 25 площадках есть столы для пинг-понга. Кроме того, в 15 парках горожанам доступны корты для большого тенниса.

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