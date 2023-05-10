Московский полумарафон пройдет в "Лужниках" 13 и 14 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский полумарафон состоится в "Лужниках" 13 и 14 мая – в этом году соревнования пройдут девятый раз.

В первый день забега участники выйдут на дистанцию в пять километров. Трасса протянется от Аллеи Славы в "Лужниках" по центральным улицам города и завершится на Фестивальной площади. Здесь же начнется и завершится забег на дистанцию в 21,1 километра, он состоится во второй день полумарафона.

Кроме того, на соревнованиях запланирована корпоративная эстафета, в которой примут участие 50 команд. В каждой из них должно быть по четыре спортсмена, из которых минимум одна девушка. Эстафета пройдет по трассе в 21,1 километра и будет поделена на четыре части.

Также 13 мая состоится детский забег, в котором примут участие бегуны от 0 до 13 лет. Ребята посоревнуются на дистанциях в 400 и 800 метров в зависимости от возрастной группы.

"Московский полумарафон – это время достижений. Для кого-то участие в этом забеге – первый серьезный спортивный шаг в их беговой истории, а пересечение финишной черты – уже личная победа. Для других Московский полумарафон – это возможность показать высокий результат после долгих и упорных тренировок, а также промежуточная точка на пути к большой спортивной цели – Московскому марафону", – подчеркнул директор Московского полумарафона, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Для участников и зрителей организаторы установят большой шатер "Место встречи", он будет работать на парковке Южного спортивного центра "Лужников" с 12 по 14 мая. Болельщики смогут купить здесь специальную атрибутику, нарисовать плакат в поддержку бегунов и сделать временные татуировки. Детей здесь будет развлекать аниматор.

В настоящее время регистрация на Московский полумарафон закрыта, но возможность принять участие еще есть. Все желающие могут зарегистрироваться на дистанцию онлайн на сайте забега 10 и 11 мая, а также в дни выдачи стартовых пакетов на территории Южного спортивного центра с 11 по 13 мая.

Ранее в столице прошел забег "Лисья нора", участники пробежали дистанции от 2 до 8 километров по пересеченной местности. Кроме того, во время соревнований состоялась смешанная эстафета.

