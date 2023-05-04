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08:29

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Семейный фестиваль комплекса "Готов к труду и обороне" пройдет в столице 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) пройдет 13 мая в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Команды, состоящие из четырех человек, будут соревноваться на территории Олимпийского центра имени братьев Знаменских. Принять участие в соревновании могут дети от восьми до одиннадцати лет, их родители от 25 до 49 лет или бабушки и дедушки в возрасте от 50 до 69 лет.

Семьи смогут испытать себя, выполняя задания на силу, скорость, выносливость, демонстрируя прикладные навыки и другие. Команда, которая успешно пройдет все этапы соревнований, будет представлять столицу в финальном этапе фестиваля.

Помимо победителей, по результатам соревнований будет выбрана "Самая гибкая семья" и "Самая сильная семья". Подчеркивается, что для того чтобы стать номинантами, команда должна состоять из ребенка в возрасте от восьми до одиннадцати лет и двух взрослых, либо родителей, либо бабушки и дедушки.

Дети в возрасте от 6–7 лет и их родители могут выполнить нормативы в номинации "Я готовлюсь к ГТО".

После соревнований граждане смогут поучаствовать в индивидуальном зачете.

Все желающие могут подать заявку на участие до 8 мая через сайт центра "Патриот. Спорт" столичного департамента образования и науки. Фестиваль пройдет с 10:00 до 18:00 по адресу улица Стромынка, дом 4, строение 1.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал прием заявок на участие в национальном турнире в области авиационной робототехники "Авиароботех-старт". Продемонстрировать свои силы смогут команды в составе до четырех человек. Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем выберет победителя чемпионата. Самые лучшие участники получат квалификационные сертификаты "Оператор БПЛА".

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