Торговый павильон в парке Олимпийской деревни в Москве выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставил на торги право на открытие пункта проката спортивного инвентаря и оборудования в нестационарном торговом объекте в парке Олимпийской деревни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о павильоне площадью 300 квадратных метров, расположенном на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Победитель открытого аукциона сможет открыть там круглогодичный пункт проката спортинвентаря и оборудования.

Павильон находится в живописной части парка на пересечении прогулочных и спортивных маршрутов. Это конструкция неправильной формы, фасад обшит лиственницей, окрашенной в натуральный цвет дерева. В павильоне есть торговая зона, подсобное помещение и санузлы. Его также оснастили автономными системами отопления, водоснабжения и канализации.

Победитель аукциона сможет оказывать услуги по заточке коньков, ремонту велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов и другие.

Заявки можно подать до 19 мая, торги пройдут 24 мая. Договор заключат на пять лет.

Ранее глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что город выставил на торги здание в столичном районе Арбат, построенное в 1890 году.

Здание расположено в Трубниковском переулке. Новый владелец сможет разместить в нем музей, галерею и другие досуговые или культурные учреждения.



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