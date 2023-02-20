Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На торги выставили 48 земельных участков для строительства частных домов в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"С 2020 года все желающие могут приобрести у города землю для строительства частного дома. Перечень таких участков доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. За это время граждане уже купили 139 объектов", – рассказал он.

По словам руководителя департамента, общая площадь выставленных на торги участков земли составляет 6,4 гектара.

Уточняется, что для покупки земли под возведение частного дома необходимо выбрать подходящий участок, затем подать заявление на его приобретение в департамент городского имущества.

После этих действий ведомство известит о предоставлении участка земли. Если в течение десяти дней другие заявления поданы не будут, тогда договор купли-продажи оформят без торгов.

В случае если другие граждане заинтересуются этим же земельным участком, тогда будут проведены торги. Отмечается, что начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Больше всего земельных участков предложено в Троицком административном округе. Можно просмотреть 40 вариантов в поселениях Новофедоровском, Щаповском, Первомайском, Кленовском, Краснопахорском и Киевском. В Новомосковском административном округе доступны пять вариантов и еще три – на востоке Москвы.

В 2023 году жители столицы проявили интерес к покупке 33 земельных участков.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2023 года. Отмечается, что недвижимость реализуют на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ.

В данный момент инвесторам и физлицам доступно 886 объектов для аренды и покупки.



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