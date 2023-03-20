Здание XIX века в столичном районе Арбат выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги здание в столичном районе Арбат, построенное в 1890 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

"На городские торги выставлено двухэтажное здание площадью 326,8 квадратного метра в районе Арбат. Объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 1,5 сотки. Открытый аукцион состоится 31 марта", – рассказал Щербаков.

Здание расположено в Трубниковском переулке. Отмечается, что новый владелец сможет разместить в нем музей, галерею и другие досуговые или культурные учреждения. Оно не является объектом культурного наследия и не имеет строгих требований к эксплуатации.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 марта. При этом участникам потребуется зарегистрироваться на площадке "Росэлторг", на базе которой состоятся торги.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Москва выставит на торги порядка 3 тысяч объектов недвижимости. В их числе здания, нежилые помещения, а также машино-места.

"Торги Москвы": городские здания на торгах

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