Москва передаст в аренду частным операторам свыше 10 спорткомплексов в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва до конца текущего года передаст в аренду частным компаниям больше десяти спорткомплексов в рамках программы повышения эффективности управления спортивными объектами города. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"С этого года в Москве реализуется совместная программа, <...> направленная на повышение эффективности управления объектами массового спорта. В 2023 году по этой программе планируется передать частным операторам более десяти объектов Москомспорта", – рассказала она.

Отмечается, что два объекта уже передали частному оператору. Это спорткомплекс с теннисным кортом в районе Ясенево и спортивный зал в Академическом районе.

Сейчас идут торги по аренде еще пяти объектов. В их числе – спорткомплексы на 1-й Владимирской улице площадью 7,4 тысячи квадратных метров, на улице Берзарина площадью почти 600 "квадратов", на Мосфильмовской улице площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а также аквастудия с тремя бассейнами на Береговой улице и спортивный комплекс площадью почти 160 "квадратов" на Матвеевской улице, расположенный на первом этаже жилого дома.

Итоги торгов будут известны к сентябрю. Будущие арендаторы должны будут использовать объекты по назначению в течение 25 лет. При этом у них будет право изменять перечень услуг с учетом их востребованности, но отводить под это не более 25% площади арендуемых помещений.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках проектов комплексного развития территорий построят 14 спортивных комплексов. Их общая площадь составит 91,5 тысячи квадратных метров. Среди них будут в том числе скалолазный центр и оздоровительные комплексы с бассейнами.

