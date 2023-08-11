Более 470 объектов городского имущества реализовали в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За пять лет в Троицком и Новомосковском административных округах на торгах реализовали более 470 объектов городского имущества, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выставляемые на торги объекты пользуются спросом как у предпринимателей, так и у жителей округов.

В частности, с 2018 года в ТиНАО реализовали 477 зданий и помещений под бизнес, земельных участков для строительства коммерческих объектов и частных домов, нестационарных торговых объектов и машино-мест на паркингах.

Наиболее популярными стали участки под индивидуальное жилищное строительство: за пять лет на торгах реализовали 261 земельный участок, из них 35 – за первые шесть месяцев текущего года.

Город реализует имущество и через открытые аукционы, публичные предложения, конкурсы, а также без объявления цены. За пять лет предприниматели приобрели в ТиНАО 39 нежилых зданий и помещений и арендовали 5 таких объектов. Также бизнес получил в аренду 48 участков под строительство магазинов, домов быта, кафе и ресторанов.

Кроме того, бизнес приобрел права на строительство 10 некапитальных объектов, благодаря чему в ТиНАО появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, автосервисы, мойки и другие объекты.

Участие в торгах также позволяет открывать и развивать бизнес в популярных общественных пространствах на нестационарных торговых объектах. К примеру, можно подобрать павильоны и киоски для использования под магазины, кафе или пункты проката спортивного инвентаря, а также тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы и елочные базары. За пять лет в ТиНАО реализовали 40 таких объектов.

Ранее стало известно, что в Москве назначили операторов для реализации 25 проектов комплексного развития территорий, по которым инвесторы смогут реорганизовать порядка 225 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков. По итогам реализации проектов город получит порядка 50 тысяч новых рабочих мест.

