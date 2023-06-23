Инвесторы построят спорткомплекс с бассейном в Алтуфьеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Земельный участок в столичном районе Алтуфьево выставили на торги. Там возведут спортивно-досуговый комплекс с бассейном, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Он уточнил, что площадь участка составляет 3 тысячи квадратных метров. С победителем подпишут договор на 4 года и 10 месяцев.

"Начальная цена годовой арендной платы составляет около 4,8 миллиона рублей, итоговая стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 6 июля. К участию приглашаются все желающие", – сказал Щербаков.

Участок находится на Стандартной улице. Рядом располагаются остановки общественного транспорта, станции Бескудниково второго Московского центрального диаментра и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Общая площадь спорткомплекса может составить 4,5 тысячи квадратных метров, а высота может достичь 30 метров. Заявки принимаются до 3 июля, торги состоятся на площадке "Росэлторг".

Ранее стало известно, что пляжная зона с бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала. По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, там построили четвертый бассейн. Он уточнил, что зона отдыха будет открыта до осени.

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