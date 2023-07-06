Город выставил на торги право на открытие кафе в Таганском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор сможет открыть заведение общественного питания в нестационарном торговом объекте (НТО) в Таганском парке Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

Предпринимателя, который получит право на использование помещения по адресу улица Таганская, владения 40–42, определят путем торгов.

"Город подпишет с ним договор на пять лет и передаст в пользование павильон площадью 112 квадратных метров", – цитируют Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Вблизи объекта располагаются жилые кварталы, офисные здания, образовательные и культурные учреждения. В торговом павильоне инвестор сможет реализовать продажу горячих и холодных блюд, безалкогольных напитков, выпечки и других товаров.

Павильон выставят на торги по начальной цене в 356,4 тысячи рублей в месяц. Итоговая стоимость будет определена путем аукциона.

Торги пройдут 26 июля на площадке "Росэлторг". Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 июля.

До этого город выставил на торги участок в Некрасовке под возведение автосервиса. Договор с победителем подпишут на десять лет. В пользование инвестор получит территорию площадью 303 квадратных метра.



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