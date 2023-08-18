Более 20 тыс квадратных метров коммерческой недвижимости купили у Москвы в ЦАО за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первой половине текущего года 164 объекта нежилого фонда были куплены юридическими и физическими лицами у столицы в Центральном административном округе (ЦАО). Общая площадь помещений составила 21 тысячу квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сумма сделок составила почти два миллиарда рублей, а превышение начальной цены на аукционах – около 30%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было продано 47 зданий и помещений в ЦАО площадью 6 тысяч квадратных метров", – рассказал он.

Ефимов добавил, что самый большой объект, площадь которого составляла 1,6 тысячи квадратных метров, был куплен на Большой Грузинской улице за 36 миллионов рублей. Стоимость самого маленького объекта оценили в 1,3 миллиона рублей, он находится на улице Станиславского и составляет немногим более 8 квадратных метров.

"Из общего числа реализованных в ЦАО объектов 11 помещений общей площадью около 1,1 тысячи квадратных метров находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Например, в главном доме городской усадьбы начала XIX века, расположенном по адресу Сеченовский переулок, дом 6, строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 квадратного метра", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также привел в пример 5-й Дом Советов, или же Доходный дом А. Д. Шереметьева, площадью 256 квадратных метров в Романовом переулке. По его словам, многие ныне реализованные объекты были проданы при помощи вторичных способов: 88 помещений – через процедуру публичного предложения, 28 – через продажу без объявления цены.

Ранее сообщалось, что с января по июль текущего года более 700 тысяч электронных обращений было отправлено жителями и предпринимателями столицы за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн.

По словам Ефимова, через портал бизнесмены получают информацию о финансово-лицевых счетах, могут узнать статус договора, подписанного с департаментом городского имущества, и другое.



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