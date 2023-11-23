Столичные предприниматели смогут открыть цветочные магазины на юге города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На городские торги выставили права на открытие цветочных магазинов в двух павильонах на юге столицы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, участвовать в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса. Победители торгов смогут открыть цветочные магазины в двух павильонах площадью 19 квадратных метров. Договоры с правом ведения круглогодичной торговли заключат с предпринимателями на пять лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 декабря, добавил Щербаков.

Павильоны расположены в двух столичных районах: в Орехове-Борисове Южном на Воронежской улице и в Нагорном районе в Электролитном проезде.

В каждом павильоне есть торговые залы, также там установлено торговое и электрооборудование. Помимо цветов и упаковки, победители аукционов смогут продавать комнатные растения и средства по уходу на ними, кашпо, горшки, вазы, грунты, рассаду и другие товары цветоводства.

Отмечается, что торги пройдут в онлайн-формате 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Москва планирует выставить на торги 11 коммерческих объектов общей площадью 847 "квадратов" в Кунцеве. В них новые собственники смогут открыть магазины, химчистки, салоны красоты, мастерские и ателье.

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