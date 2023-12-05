Столичный бизнес выкупил у города более 320 объектов недвижимости в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представители малого и среднего бизнеса в Москве выкупили у города в рассрочку свыше 320 объектов недвижимости в этом году, рассказал заммэра Владимир Ефимов. По его словам, столичные власти предоставляют право преимущественного выкупа помещений.

Общая площадь таких объектов составляет около 60 тысяч "квадратов". Ефимов объяснил, что бизнес будет постепенно погашать рассрочку в течение 5–7 лет.

"Рассрочка позволяет малому бизнесу получить объект в собственность и полноценно использовать его. С начала 2023 года по преимущественному праву выкуплено 329 объектов в десяти округах столицы, из них 323 объекта – в рассрочку", – уточнил он.

Право преимущественного выкупа предоставляется тем, кто арендует недвижимость у города не менее двух лет и внесен в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).

Для помещений с аукционов действуют особые правила – недвижимость не менее пяти лет должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования МСП.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего предпринимателей интересует недвижимость в центре города. По его словам, бизнес выкупил в 2023 году 72 объекта (14,7 тысячи "квадратов").

В свою очередь, в северной части Москвы выкупили 44 помещения (7,2 тысячи "квадратов"), на юго-западе – 41 помещение (шесть тысяч "квадратов"), на северо-востоке – 31 объект (8,5 тысячи "квадратов"), на юге – 33 объекта (5,8 тысячи "квадратов").

Ранее стало известно, что три новых объекта коммерческой недвижимости возведут в Москве в ближайшие пять лет.

Так, территорию площадью 1,5 гектара в районе Косино-Ухтомском выделили под торгово-развлекательный центр (38 тысяч "квадратов"), 0,58 гектара земли в Ново-Переделкине отдали под многофункциональный комплекс (около 13 тысяч "квадратов"), а 0,3 гектара в районе Бирюлево Восточное – под строительство семейного центра "Царицынский" (более 5,3 тысячи "квадратов").



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