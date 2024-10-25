Багреева: заказчики Москвы заключили более 65 тыс контрактов с бизнесом из других регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные заказчики с января по сентябрь 2024 года заключили свыше 65 200 контрактов с предпринимателями из других регионов страны на портале поставщиков. Об этом пишет пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"Столичные организации приобрели у региональных предпринимателей товары, работы и услуги на сумму более 11,5 миллиарда рублей", – сказала руководитель департамента Мария Багреева.

Чаще всего закупались строительные, медицинские, электронные товары, средства связи, бытовая и оргтехника, IT-ресурсы, а также услуги по техническому обслуживанию оборудования и ремонту зданий. В целом на эти категории пришлось около 40% от всего объема закупок Москвы по региональным поставщикам.

В настоящее время на портале работают свыше 350 тысяч поставщиков и заказчики из 41 региона России. Активнее всего в закупках участвовали бизнесмены Санкт-Петербурга, Подмосковья, Свердловской и Ярославской областей, а также Краснодарского края.

"За девять месяцев с ними подписано около 39 000 контрактов. Объем этих сделок достиг 6,9 миллиарда рублей", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В целом объем закупок на портале поставщиков столицы за 9 месяцев 2024 года составил свыше 72 миллиардов рублей, что на 10% выше показателя 2023 года. Наиболее активно закупались строительные, хозяйственные и канцелярские товары, а также бытовая техника, бумажная продукция и образовательные, охранные и противопожарные услуги.

