Объем закупок на портале поставщиков Москвы вырос на 10% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем закупок на портале поставщиков Москвы за девять месяцев этого года составил 72,3 миллиарда рублей, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Об этом заявила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Багреева отметила, что наиболее активно заказчики закупали строительные, хозяйственные, канцелярские товары, бытовую технику, бумажную продукцию, образовательные, охранные и противопожарные услуги. Сумма заключенных контрактов по этим категориям увеличилась в 2,4 раза, достигнув 3,3 миллиарда рублей.

Свои товары на портале поставщиков предлагают свыше 350 тысяч предпринимателей со всей России. Платформа позволяет им расширять географию бизнеса, находить новых партнеров и увеличивать продажи. В свою очередь, заказчики могут покупать на портале товары, работы и услуги, которые нужны для обеспечения потребностей соцучреждений, а также ремонта и содержания зданий, территорий населенных пунктов и других целей.

Снижение начальных цен за счет конкуренции между поставщиками позволяет значительно экономить средства. Как рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на площадке работают более 58 тысяч заказчиков из 41 российского региона. Самыми активными на портале с января по сентябрь 2024 года стали Московская, Мурманская и Тульская области, Санкт-Петербург и ЯНАО – на них приходится свыше 46% от общего объема закупок на площадке.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что благодаря эффективным и прозрачным механизмам проведения закупок заказчики могут оперативно покупать товары, а предприниматели – расширять рынок сбыта.

На портале поставщиков есть разные онлайн-инструменты, с помощью которых граждане анализируют предлагаемую продукцию и выбирают подходящую. Так, при помощи сервиса сравнения можно соотнести характеристики товаров на одной странице. Помимо этого, встроенный API-сервис позволяет бизнесменам скачать весь каталог для проведения анализа популярных товаров, формирования собственного портфеля предложений и разработки стратегии по участию в закупках.

Ранее к порталу поставщиков присоединилась Республика Карелия. Она стала 41-м регионов, заказчики которого могут работать на платформе. Соглашение о присоединении Карелии заключили столичный департамент по конкурентной политике и Минэкономразвития Карелии в рамках экономического форума "Карелия 20/24".