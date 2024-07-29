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29 июля, 15:45

Экономика

"Торги Москвы": как развивается портал поставщиков

"Торги Москвы": как развивается портал поставщиков

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За полгода на столичном портале поставщиков провели более 300 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Какие возможности предоставляет портал поставщиков заказчикам и бизнесу? Как стать поставщиком Москвы?

Как развивается портал? Какие новые сервисы и возможности на нем появляются? Как они облегчают жизнь пользователей? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте департамента Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
экономикабизнесгородвидеоКонстантин Цыганков
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