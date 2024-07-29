"Торги Москвы": как развивается портал поставщиков

За полгода на столичном портале поставщиков провели более 300 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за тот же период прошлого года. Какие возможности предоставляет портал поставщиков заказчикам и бизнесу? Как стать поставщиком Москвы?

Как развивается портал? Какие новые сервисы и возможности на нем появляются? Как они облегчают жизнь пользователей? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте департамента Москвы по конкурентной политике.