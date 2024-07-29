Собянин пригласил горожан на уникальный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"

Более 50 скверов, улиц и площадей украсили цветами. Для фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы" в столицу привезли более 500 тысяч растений.

Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, на каждой площадке фестиваля создана уникальная атмосфера. Например, сад на Манежной площади разделен на две тематические зоны – тропическую и южную. Преобразились фасады домов на Никитском бульваре и Никольской улице – там флористы впервые применили метод вертикального озеленения.

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