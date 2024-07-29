Количество самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

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Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в Москве на 1 июля 2024 года превысило 1,73 миллиона человек. Об этом рассказала заммэра столицы Мария Багреева.

"Доход столичных самозанятых за все время действия этого налогового режима, который заработал в Москве 1 января 2019 года, составил почти 1,2 триллиона рублей, в том числе 225 миллиардов рублей – за первые шесть месяцев этого года", – добавила она.

Сейчас в столице работает 16% от всех плательщиков НПД, зарегистрированных в РФ, что говорит о создании в Москве привлекательных условий для микробизнеса, уверена Багреева.

Преимуществами системы являются простота регистрации, автоматическая передача информации о доходах, а также отсутствие обязанности использовать кассу и налоговую отчетность, уточнила заммэра. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство и репетиторство.

С января по июнь 2024 года плательщики НПД выдали клиентам более 60 миллионов чеков, а его средний размер на конец прошлого месяца вырос на 12% по сравнению с июнем 2023 года, достигнув 3 351 рубль.

Всего самозанятые передали в бюджет города 6,7 миллиарда рублей, что на 46% больше аналогичного периода 2023 года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 30 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Ранее в Минфине РФ рассказали, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Также в министерстве поддержали бизнес и депутатов, отказавшись поддерживать повышение ставки НДС, которая сейчас составляет 20%.

