13 мая, 17:36

Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине

Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине на возмездной основе. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини на полях саммита "Бухарестской девятки".

"На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", – цитирует его сайт "Комсомольской правды".

Пеллегрини уточнил, что Словакия вложила значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая в настоящее время составляет около 3% ВВП страны. За счет этих инвестиций республика стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, подчеркнул он.

Тем временем Еврокомиссия планирует передать Украине 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Представитель ЕК Балаш Уйвари пояснил, что 5,9 миллиарда из выделенных денег направят на военные нужды, еще 3,2 миллиарда – на микрофинансовую помощь. Также для Киева будут закуплены беспилотники.

