Нутрициолог Ким: прием пищи один раз в день может замедлить обмен веществ

Прием пищи один раз в день может привести к негативным биохимическим изменениям и системным сбоям в работе организма, рассказала РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"В зависимости от того, где у человека слабое место, там у него и будет сбой. И для похудения делать этого точно не нужно", – подчеркнула эксперт.

Она также указала на то, что лишний вес "набирается годами", но скинуть люди часто хотят "мгновенно". Однако отказ от еды организм воспринимает как "тяжелые времена", из-за чего замедляется обмен веществ. Человек при этом нервничает, когда недоедает.

Ким добавила, что при желании сбросить вес необходимо постепенно и системно менять рацион, поскольку из-за жестких запретов человек срывается. В результате происходят системные сбои и расстройства, а сброшенные килограммы быстро возвращаются.

"Надо работать на долгосрочную перспективу, постепенно менять образ жизни, менять рацион, и тогда уже будет правильное соотношение мышечной и жировой массы, хорошее самочувствие и настроение", – заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Елена Сюракшина перечислила продукты с отрицательной калорийностью. К ним она отнесла те, в которых содержится высокое содержание клетчатки, воды, микроэлементов и витаминов – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и отруби.

По ее словам, на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат. Более того, они способствуют насыщению, чистке сосудов и выведению токсинов.

