Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 03:55

Общество

В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни

Фото: depositphotos/Kzenon

Власти РФ разработали и утвердили методические рекомендации по ведению здорового образа жизни для медицинских организаций. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, предназначен для центров здоровья и отделений здорового долголетия и содержит детальный распорядок дня, правила питания и борьбы со стрессом.

Согласно предписаниям, завтрак должен состояться в течение первого часа после пробуждения, в идеале с 07:00 до 09:00, и быть самым калорийным приемом пищи – на него должно приходиться 30–40% суточной нормы. Ужинать рекомендуется не позднее чем за 3 часа до сна, выдерживая паузы между едой в 4–5 часов.

Документ предписывает исключить или свести к минимуму потребление полуфабрикатов, колбас, готовых соусов, белого хлеба, выпечки, сладостей, сладких напитков, пакетированных соков и добавленного сахара. Под ограничение также подпадают наваристые мясные бульоны.

Отдельный блок посвящен питьевому режиму: утро необходимо начинать со стакана воды комнатной температуры. В течение дня рекомендуется делать по 2–3 глотка каждый час, а за 20–30 минут до приема пищи выпивать по 100–150 миллилитров воды.

В рекомендациях зафиксирована и норма физической активности – не менее 7 тысяч шагов ежедневно (30–50 минут пешей ходьбы). При сидячей работе советуют вставать или прохаживаться каждый час, а также отдавать предпочтение лестнице вместо лифта.

Для здорового сна установлены нормативы в 7–9 часов в условиях полной темноты и прохлады (18–20 градусов). За час-два до сна следует отказаться от гаджетов или включить фильтр синего света, не употреблять кофеин после 14:00 и исключить алкоголь за 3 часа до засыпания.

В части борьбы со стрессом гражданам рекомендованы 10–15 минут медитации или дыхательных упражнений утром и пятиминутные дыхательные практики днем. В ежедневный распорядок советуют включить 20-минутную вечернюю прогулку и ведение дневника благодарности, куда перед сном следует записывать 3 пункта.

Ранее стало известно, что московские пенсионеры, участвующие в проекте "Московское долголетие", присоединятся к масштабному научному исследованию о возрастных изменениях и долгожительстве. Его проведет Институт биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика